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Сутки в АТО: Один военный ранен, погибших нет

Суббота, 19 ноября 2016, 12:07

За минувшие сутки в зоне АТО ранения получил один украинский военнослужащий, погибших нет.

Об этом на брифинге 19 ноября сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

По его словам, ранение военный получил у н.п.Троицкое (Донецкая обл.) в результате обстрела.

По данным штаба, боевые действия на Донецком направлении велись в н.п. Луганское и Авдеевке и окрестностях, боевики нарушали "режим тишины" в темное время суток и в сумерках, стреляли из минометов - выпустили более 80 мин разного калибра, украинские военные были вынужедны открывать огонь в ответ. В целом на данном направлении произошло 6 вражеских обстрелов, половина из них - из тяжелого вооружения.

На направлении Мариуполя в течение суток прошел 31 вражеский обстрел, 18 - из тяжелого вооружения.

В Красногоровке боевики более 4 часов непрерывно вел огонь из тяжелого вооружения - из минометов различного калибра и гаубиц калибром 152 мм, в результате обстрела ранено гражданское лицо.

На участке фронта от Павлополя до Широкино обстановка остается напряженной, в Широкино состоялось 3 мощных танковых обстрелов, боевики массово применяют минометы. Также обстрел велся возле н.п.Докучаевск.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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