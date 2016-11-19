Горбатюк: Допрос Януковича может состояться 25 ноября

Допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по "делу Майдана" может состояться 25 ноября.

Об этом 19 ноября в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Он напомнил, что запрос с украинской стороны о допросе Януковича направлялся в РФ судом.

"Насколько мне известно, из РФ пришло подтверждение, что все-таки должен быть этот допрос - именно 25 ноября. ... Посмотрим", - отметил Горбатюк.

Как известно, 23 июня Министерство юстиции Украины направило в Минюст РФ запрос о проведении допроса экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по "делу Майдана". Речь идет о допросе Януковича в качестве свидетеля по делу об обвинении 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана.

Через несколько месяцев оказалось, что Минюст РФ потерял часть документов запроса. Украинская сторона направила запрос повторно. В тот же день в Минюсте РФ сообщили, что получили запрос.

В октябре Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался проводить допрос Януковича в режиме видеоконференции.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что Святошинский райсуд Киева назначил заседание, на котором в режиме видеоконференции из Ростовского суда должен быть допрошен экс-президент Украины, по словам адвоката, заседание должно состояться 25 ноября.

Украинская правда