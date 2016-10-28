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Российский суд отказался проводить видеодопрос Януковича

Пятница, 28 октября 2016, 16:36

Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался проводить допрос в режиме видеоконференции экс-президента Виктора Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Украины Станислава Шуляка.

Об этом сообщил в пятницу помощник председателя суда Артур Маслов, сообщает "Интерфакс-Юг".

"Мы получили судебное поручение о проведении допросов Януковича и Шуляка в режиме видеоконференцсвязи. Однако проведение таких допросов невозможно: в суде отсутствует техническая возможность: нет системы видеоконференцсвязи", - сказал Маслов.

"Кроме того, в судебных поручениях не были указаны адреса проживания Виктора Януковича и Станислава Шуляка", - сказал Маслов.

Он уточнил, что ответ на судебное поручение было направлено в Киев.

Ранее Минюст РФ направил в Советский суд Ростова-на-Дону запрос Украины о допросе в режиме видеоконференции Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Шуляк.

Как известно, Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что Янукович готов к допросу по видеосвязи и настаивает на очной ставке с президентом Петром Порошенко.

Минюст Украины посылал в Россию запрос на допрос Януковича несколько раз.

19 октября стало известно, что документы были переданы в Ростовский суд.

Темы: Януковичдопроссуд
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