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Адвокат Януковича: после допроса Порошенко можно провести очную ставку

Суббота, 19 ноября 2016, 20:20
Адвокат Януковича: после допроса Порошенко можно провести очную ставку

После допроса президента Петра Порошенко в деле Евромайдана нет никаких препятствий для проведения очной ставки между ним и экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в эфире канала "112 Украина" в субботу.

Он отметил, что еще в августе, когда генпрокурор Юрий Луценко объявил о желании допросить первых лиц государства в деле Евромайдана, защита Януковича обратился с ходатайством о своем участии в этих допросах.

"Кроме того, мы просили провести одновременный допрос Порошенко и Януковича. Кроме Порошенко, это был Яценюк, Парубий, Турчинов, Кличко, другие участники Майдана", - сказал адвокат.

"Одна из причин, по которой Генпрокуратура отказала нам в ее (очной ставки - УП) проведении, было то, что лица не допрошены, в том числе и господин Порошенко", - отметил Сердюк.

По его словам, после допроса Порошенко нет никаких препятствий для проведения очной ставки между ним и Януковичем.

Как сообщалось, в пятницу вечером Порошенко дал показания по делу о преступлениях против активистов Евромайдана.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали о вызове Порошенко на допрос на 29 ноября по делу о беспорядках в Киеве.

Также на допрос были приглашены лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов, а также мэр Киева Виталий Кличко. Дело касается событий, которые происходили в январе-феврале 2014 года.

В субботу начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что допрос Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по "делу Майдана" может состояться 25 ноября.

Украинская правда 

Темы: ПорошенкоЯнуковичМайдан
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