Дело Шеремета: ОБСЕ призывает покончить с безнаказанностью

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала государства-участники ОБСЕ активизировать свои расследования, выявить и привлечь к ответственности тех, кто совершает преступления против журналистов.



Такое заявление к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов обнародовано на сайте ОБСЕ.



"Чиновникам во всех регионах ОБСЕ не удается принять меры, чтобы сократить большое количество нападений на журналистов, и они не в состоянии противостоять проблеме безнаказанности", – отметила Миятович.



"Печальный факт, что девять из десяти убийств журналистов никогда не раскрываются и подавляющее большинство физических нападений на журналистов не расследуются. Эти статистические данные показывают, что в одиночку мы не можем отказаться и сдаться в борьбе за безопасность журналистов и свободу СМИ", – подчеркнула она.



Длинный список убитых журналистов в регионе ОБСЕ, в чьих случаях виновные до сих пор остаются на свободе, включает в себя, среди многих других такие имена: Славко Чурувия (1999), Георгий Гонгадзе (2000), Мартин О'Хаган (2001), Милан Пантич (2001) Вероника Черкасова (2004), Душко Йованович (2004), Пол Хлебников (2004), Эльмар Гусейнов (2005), Анна Политковская (2006), Алишер Саипов (2007), Грант Динк (2007), Наталья Эстемирова (2009) , Хаджимурад Камалов (2011), Ахмеднаби Ахмеднабиев (2013), и Павел Шеремет (2016).



"Имена этих мужественных журналистов не только являются доказательством провала в обеспечении защиты представителей средств массовой информации, они также являются свидетельством низкой политической воли или даже ее отсутствия для решения вопроса о безнаказанности", – сказала Миятович.



"Строгой риторики недостаточно, многие государства-участники должны превратить слова в конкретные дела и конкретные действия", – подчеркнула она.



Как сообщалось, 2 ноября Федерация журналистов Европы призвала украинские власти найти убийц журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета и покончить с безнаказанностью.



Данные ЮНЕСКО, обнародованные в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября уже в третий раз, свидетельствуют, что за последнее десятилетие были убиты более 800 журналистов, которые освещали последние новости и доносили информацию до общественности.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издание Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность, но следствие рассматривает и другие версии.

В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Валентина Романенко, УП