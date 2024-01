Федерация журналистов Европы призывает расследовать убийство Шеремета

Федерация журналистов Европы призывает власти Украины расследовать убийство журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении Федерации на твиттере в среду.

"Кто заказал убийство белорусского журналиста Павла Шеремета в Украине? Мы призываем украинское правительство покончить с безнаказанностью", – говорится в заявлении.

Эта Федерация является крупнейшим объединением журналистов Европы, она объединяет более 320 тысяч журналистов из 71 журналистской организации в 43 странах.

Who ordered Belarusian journalist Pavel Sheremet's murder in #Ukraine?

We call on Ukrainian gov to #EndImpunityhttps://t.co/M2eR6dbFO8