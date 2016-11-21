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Путин считает, что риторика Трампа и его политика могут различаться

Понедельник, 21 ноября 2016, 00:22

Президент России Владимир Путин, говоря об избрании президентом США республиканца Дональда Трампа, заявил, что между предвыборной риторикой и реальной политикой есть большая разница.

Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции 21 ноября, передают "РИА Новости".

"Мы все хорошо понимаем, все знают, что между предвыборной риторикой и реальной политикой большая разница всегда практически во всех странах", - считает Путин.

Он также заявил, что вопрос о встрече с Трампом не обсуждался.

"Вопрос о конкретной встрече с Трампом не обсуждался, договорились о встрече представителей, но пока это затруднительно", - сказал он.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что попытается нормализировать отношения с РФ в случае своей победы на выборах. Он также говорил о своей симпатии к российскому президенту.

Он  также обещал рассмотреть вопрос о признании Крыма российским и снятии санкций с России.

Кроме того, Трамп заявлял, что из-за Крыма может начаться третья мировая война.

Темы: ПутинТрамп
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