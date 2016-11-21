Путин считает, что риторика Трампа и его политика могут различаться
Президент России Владимир Путин, говоря об избрании президентом США республиканца Дональда Трампа, заявил, что между предвыборной риторикой и реальной политикой есть большая разница.
Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции 21 ноября, передают "РИА Новости".
"Мы все хорошо понимаем, все знают, что между предвыборной риторикой и реальной политикой большая разница всегда практически во всех странах", - считает Путин.
Он также заявил, что вопрос о встрече с Трампом не обсуждался.
"Вопрос о конкретной встрече с Трампом не обсуждался, договорились о встрече представителей, но пока это затруднительно", - сказал он.
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что попытается нормализировать отношения с РФ в случае своей победы на выборах. Он также говорил о своей симпатии к российскому президенту.
Он также обещал рассмотреть вопрос о признании Крыма российским и снятии санкций с России.
Кроме того, Трамп заявлял, что из-за Крыма может начаться третья мировая война.