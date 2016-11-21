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Климкин: Альтернатива "Минску" – дестабилизация Украины Россией

Понедельник, 21 ноября 2016, 02:04
Климкин: Альтернатива Минску – дестабилизация Украины Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что альтернативой Минским договоренностям может стать дестабилизация Россией Украины и "замораживание" конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер" в воскресенье вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы все знаем, что Минские договоренности – это обязательства, в том числе, политические обязательства со стороны России… Мы должны заставить Россию выполнять хотя бы фундаментальные шаги. Альтернативой "Минску" является "замораживание" и дальнейшая дестабилизация Россией Украины", - считает он.

Климкин также напомнил, что на выполнении или невыполнении Минских договоренностей Российской Федерацией основана система международных санкций против этой страны.

Темы: КлимкинМинские соглашения
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