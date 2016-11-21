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Возле Майдана Незалежности найден подозрительный предмет

Понедельник, 21 ноября 2016, 10:09

В Киеве на Крещатике ближе к Майдану Незалежности обнаружен подозрительный предмет, проводится проверка.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Киева, передает Интерфакс-Украина.

"Поступила информация о том, что возле одного из зданий в районе Майдана Незалежности находится подозрительный предмет. На месте работает взрывотехническая служба, проводится проверка", - отметили полиции в понедельник утром.

 
 
Полиция работает с подозрительным предметом 
фото нацполиции

ОБНОВЛЕНО Специалисты проверили сообщение. По их заключению, найденный предмет не опасен.

Как известно, в связи с запланированными мероприятиями к третьей годовщине Революции Достоинства в понедельник, 21 ноября, вестибюль станции метро "Крещатик" со стороны Институтской в понедельник закрыт на вход и выход.

Согласно поданным различными общественными организациями в Киевскую городскую государственную администрацию заявкам, массовые мероприятия в центре Киева по случаю 3-й годовщины Революции Достоинства будут проходить с 8.00 понедельника и до позднего вечера.

В частности, в центральной части города, в том числе на Майдане Незалежности, Крещатике и прилегающим улицам и площадям Киева запланировано проведение мирных собраний, митингов, вече, а также марша, приуроченных к памятной дате.

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