Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат: Клых не знал, что оскорбляет прокурора

Вторник, 22 ноября 2016, 06:52
Адвокат: Клых не знал, что оскорбляет прокурора

Гражданин Украины, политзаключенный Станислав Клых признанный в России виновным в оскорблении прокурора, не давал отчет своим действиям.

Об этом заявил адвокат осужденного Висхан Басаев, пишет "Кавказский узел".

"Станислав Клых признался мне, что не знал, что оскорбляет прокурора, поскольку тот не был в форменной одежде", - пояснил адвокат.

По его словам, Клых не считает себя виновным по тем обвинениям, по которым его судили в Верховном суде Чечни.

"Поэтому во время процесса он чувствовал психоэмоциональный стресс и невольно выразил оскорбления", - отметил Басаев.

Как известно, 21 ноября Заводской райсуд Грозного приговорил Клиха по делу об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова к 240 часам обязательных работ, заменив их на один месяц лишения свободы.

26 мая Верховный суд Чечни вынес приговор Карпюкe и Клыху по делу УНА-УНСО: Клых получил 20 лет, а Карпюк - 22,5 года строгого режима.

Политзеки были объявлены виновными по сфальсифицированным обвинениям в участии в первой и второй чеченских войнах. На самом деле ни Клых, ни Карпюк до ареста даже не бывали в Чечне.

На следствии в результате пыток и психологического давления оба обвиняемых "признали" вину. Однако на суде и тот, и другой политзэк заявили о своей невиновности.

26 октября Верховный суд оставил приговор в силе.

Темы: Росcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Росcия
Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб
ФГИ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: