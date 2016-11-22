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В России заявляют, что СБУ выманила их военных на пункт "Джанкой"

Вторник, 22 ноября 2016, 10:05

В России заявляют, что бывших украинских военных, которые изменили присяге, якобы выманили на пункт "Джанкой".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя штаба Черноморского флота РФ.

"На пункт пропуска "Джанкой" сотрудники СБУ через подставных лиц заманили прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины", - сообщил представитель флота.

"Сразу после выхода Максима Одинцова и Александра Баранова за пределы Российской Федерации, военнослужащие были задержаны представителями СБУ и вывезены в Николаевскую область Украины", - добавил он.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что это была провокация, передает Тасс.

"Мы считаем, что это была незаконная провокация, совершенная спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан. Этим занимаются наши правоохранительные органы", - сказал он.

Как известно, в СБУ ранее заявили, что задержали на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

СБУ проводит брифинг, в том числе по этому поводу днем во вторник.

Темы: Крым
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