Геращенко: Планируется увеличить число пограничников и окошек на КПВВ

В зоне проведения АТО планируется улучшение менеджмента работы контрольных пунктов въезда/выезда.

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко после встречи с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом и представителями международных гуманитарных организаций.

"Среди других тем, которые поднимались сегодня-улучшение менеджмента работы КПВВ, здесь будут положительные сдвиги, в частности, разрешение на увеличение личного груза, который могут провозить граждане через КПВВ. И также планируется увеличить количество пограничников и рабочих окошек на КПВВ, чтобы ускорить время прохождения для граждан", - сообщила она.

Также в ходе встречи украинская сторона выразила обеспокоенность тем, что на оккупированных территориях фактически заблокирована работа международных организаций.