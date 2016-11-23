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Из-за обстрелов на "Марьинке" приостанавливали пропуск людей

Среда, 23 ноября 2016, 08:41

В 8:00 в среду, 23 ноября, боевики из стрелкового оружия обстреливали контрольный пост "Марьинка", что на дорожном коридоре Донецк – Курахово.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, "террористы вели огонь с н.п. Александровка, что на неконтролируемой территории".

Пропускные операции в КПВВ "Марьинка" временно приостановлені.

"Никто из гражданских лиц и персонала пограничного ведомства не пострадал", – информирует ведомство.  

По состоянию на 9:10 пропуск людей и транспортных средств в КПВВ "Марьинка" был возобновлен, сообщает ГПСУ.

Темы: Донбассбоевые действияПограничная служба
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