Под Счастьем ранили бойца ВСУ, а на Донетчине – разведчика

22 ноября одного бойца сил АТО ранили во время попытки боевиков прорвать позиции украинских военнослужащих неподалеку от города Счастье в Луганской области.

Об этом сообщается на сайте Луганской областной госадминистрации.

"Вражеская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку прорыва позиций украинских военнослужащих вблизи города Счастье. В результате боевого столкновения один наш воин получил ранения", – сказано в сводке за прошедшие сутки.

В целом в течение суток 4 раза открывался огонь в направлении населенных пунктов Попаснянского района Луганской области.

В частности, два раза боевики применяли 120-милиметровые и 82-милиметрове минометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям защитников Украины около сел Новозвановка и Новоалександровка.

А в Донецкой области во вторник во время боевого столкновения с боевиками "ДНР" получил ранение украинский разведчик по кличке Паук, сообщает начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В целом, по данным штаба АТО, за прошлые сутки боевики совершили 25 обстрелов на востоке Украины, с полуночи они стреляли 4 раза.