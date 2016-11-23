Тимошенко потребует от НАБУ взяться за Порошенко и Гонтареву

"Батькивщина" потребует создания временной следственной комиссии для проверки деятельности руководителей Нацбанка Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина.

Также партия будет добиваться от Национального антикоррупционного бюро расследовать их деятельность и якобы обогащение президента Петра Порошенко на падении курса гривны, заявила Тимошенко на пресс-конференции.

"Экономический и финансовый крах, начатый в Украине в последние годы, имеет, в том числе, авторство руководителя Национального банка госпожи Гонтаревой. Мы убеждены, что падение гривны в 3,2 раза – это была та красная "ядерная" финансовая пусковая кнопка, которая полностью запустила процессы экономического и финансового разрушения", – заявила она.

"Мы считаем, что именно Гонтарева, которая была одним из лидеров команды Януковича по отмыванию грязных денег через государственные ценные бумаги, продолжает сегодня работать на конгломерат Януковича-Порошенко, продолжает работать на российские банки и обслуживать коррупцию", – сказала Тимошенко.

По ее словам, 84 банка уничтожены. "Только за последние две недели упали еще два банка, они похоронены Гонтаревой. И Высшая кассационная инстанция уже доказала по нескольким банкам, что их "убийство" было искусственным", – сказала Тимошенко.

"Национальная финансовая и банковская система по сути уничтожены госпожой Гонтаревой. Но я убеждена, что она – не самостоятельный игрок и выполняла прямые распоряжения Петра Порошенко. Они – команда. Гонтарева много лет обслуживала бизнес Порошенко. Она – его бизнес-партнер. И она – бизнес-партнер Януковича", – сказала Тимошенко.

Со ссылкой на документ Фонда гарантирования вкладов она сказала, что активы ликвидированных банков составляют 448 млрд грн, а фонд во главе с еще одним "бизнес-партнером" Порошенко Константином Ворушилиным оценил их в 99 млрд грн. "350 миллиардов гривен они собираются положить себе на оффшорные счета", – считает Тимошенко.

Она заявила также, что Порошенко – единственный человек в стране, кто заработал на падении курса гривны "почти 50 миллионов гривен".

"Мы как оппозиционная партия требуем от Петра Порошенко прекратить свои бизнес-аферы вместе со своими бизнес-партнерами в банковской сфере и немедленно уволить своих бизнес-партнеров с должностей – Гонтареву и Ворушилина. Если он этого не сделает, это будет значить, что он продолжает свой коррумпированный бизнес", – заявила лидер "Батькивщины".

"Мы также будем инициаторами и в ближайшие дни мы зарегистрируем постановление о создании временной следственной комиссии о проверке коррупционных афер, коррупционной деятельности Гонтаревой и Ворушилина", – добавила она.

"Мы хотим также обратиться к НАБУ со специальным заявлением о коррупции Гонтаревой, где мы изложим все обстоятельства дела, как она обслуживала коррупционные аферы с ценными бумагами Януковича и его окружения. И как случилось так, что президент заработал на падении курса гривны почти 50 миллионов гривен", – сообщила Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" уже 24 ноября обратится к НАБУ по поводу Ворушилина.

"НАБУ, если оно не карманное у Порошенко, пусть докажет это… и привлекут к ответственности высших чиновников государства, которые сегодня стоят во главе коррупции – это президент, Гонтарева, премьер-министр, Ворушилин, руководитель Национальной комиссии по регулированию энергетики по установлению тарифов господин Вовк и многие другие", – сказала политик.

Алена Рощенко, УП