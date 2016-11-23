Рейтинг Путина растет второй месяц подряд

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина среди россиян в ноябре достиг 86%.

Об этом свидетельствуют свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", передает российское агентство "РИА Новости".

В то же время, социологи попросили россиян назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют.

Первое место занял Путин (59%), за ним следуют министр обороны РФ Сергей Шойгу (27%), глава МИД Сергей Лавров (25%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (16%) и Медведев (16%).

В августе и сентябре рейтинг поддержки Путина был на уровне 82%. В октябре - 84%.

В 2015 году в октябре рейтинг одобрения работы Путина достиг уровня в 89,9%.