РФ активно тащит для армии Асада корабли с боеприпасами

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" и транспортное судно вспомогательных сил ВМФ РФ "Кызыл-60", которые направляются в Сирию, вошли в Средиземное море.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на местные информационные порталы.

"По утверждению стамбульских сайтов, корабли направляются в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Средиземном море ... Судя по осадке кораблей, они идут сильно нагруженными. Так, на палубе "Кызыл-60" зафиксировано 13 сорокафутовых контейнеров", - говорится в сообщении.

Для "Цезаря Куникова" это уже 9 поход в Сирию в текущем году, отмечает росСМИ.

Также отмечается, что за последние 2 недели с грузами в Сирию через черноморские проливы прошли не менее 3 больших десантных кораблей и 3 вспомогательных судна ВМФ России.

"По сообщениям зарубежных СМИ, десантные корабли и вспомогательные суда ВМФ России участвуют в операции, целью которой является доставка боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе, с ИДИЛ", - говорится в сообщении.