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ОБСЕ: Нарушений "режима тишины" стало больше - отчет

Четверг, 24 ноября 2016, 07:46
ОБСЕ: Нарушений режима тишины стало больше - отчет

Миссия наблюдателей ОБСЕ фиксирует увеличение обстрелов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по данным наблюдателей по состоянию на вечер 22 ноября.

В частности, количество случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области составляет более 460 взрывов против 118, зафиксированных в предыдущем отчетном периоде.

"Почти 220 взрывов зафиксировано в районах к северо-востоку и востоку от Мариуполя и более 100 - в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта", - отмечают наблюдатели.

В Луганской области СММ зафиксировала 27 взрывов против 1, по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Также наблюдатели отметили, что продолжают осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств и пытаются получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах вблизи н.п.Станица Луганская, Золотое и Петровское, согласно Рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября.

"Доступ наблюдателей в большинстве из этих районов также был ограничен. В течение отчетного периода на одном из этих 3 участков СММ не зафиксировала признаков надлежащего процесса разведения сил и средств или работ по разминированию, как предусмотрено в решении, принятом ТКГ", - заявили наблюдатели.

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбассМинские соглашения
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