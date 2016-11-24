Лавров не верит в "дорожную карту" до вторника: Работа идет туго

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сомневается, что до 29 ноября удастся договориться по всем параметрам "дорожной карты" урегулирования на Донбассе.

Однако он готов посетить это мероприятие, сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Работа идет очень туго, и я сомневаюсь, что до 29 ноября можно будет договориться по всем параметрам, хотя мы будем делать для этого все от нас зависящее, но повторю еще раз: на основе тех пониманий, которые были достигнуты лидерами", – заявил глава МИД РФ.

"Сохраняется достаточно серьезный риск того, что это может опять оказаться встречей ради встречи. Тем не менее, если мои остальные коллеги по "нормандскому формату" готовы пойти на такой риск, то мы поедем в Берлин 29 ноября", – сказал Лавров.

"РИА Новости" сообщает, что Москва получила предложение Парижа и Берлина провести встречу глав МИД "нормандской четверки" 29 ноября в Минске:

"Мы получили письмо, содержащее это приглашение, которое было подписано министрами иностранных дел Германии и Франции и датировано 18 ноября, если не ошибаюсь, но поступило оно только позавчера", – сказал Лавров.

А пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца подтвердила в эфире "112 Украина" готовность Киева к такой встрече в целом:

"Безусловно, украинская сторона готова к проведению встречи в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел в развитие договоренностей между президентами стран "нормандской четверки". Конкретная дата, как и место проведения еще подлежат окончательному согласованию".

"Сейчас проходят консультации на уровне экспертов относительно "дорожной карты". Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на определенный алгоритм, и будет уже известно относительно даты и места проведения этой встречи", – сказала Беца.