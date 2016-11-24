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Янукович после видеодопроса даст пресс-конференцию

Четверг, 24 ноября 2016, 11:53

В российском Ростове-на-Дону в пятницу состоится пресс-конференция экс-президента Виктора Януковича по итогам его видеодопроса со Святошинским районным судом Киева.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Начало мероприятия намечено на 18:00 по киевскому времени. Агентство также проводит аккредитацию на эту пресс-конференцию.

Как известно, Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос Януковича и экс-командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка с помощью видеоконференцсвязи 25 ноября в 13.00.

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Темы: Януковичдопрос
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