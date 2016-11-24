Янукович после видеодопроса даст пресс-конференцию

В российском Ростове-на-Дону в пятницу состоится пресс-конференция экс-президента Виктора Януковича по итогам его видеодопроса со Святошинским районным судом Киева.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Начало мероприятия намечено на 18:00 по киевскому времени. Агентство также проводит аккредитацию на эту пресс-конференцию.

Как известно, Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос Януковича и экс-командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка с помощью видеоконференцсвязи 25 ноября в 13.00.