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Назарбаев "скромно" не отказался от идеи назвать столицу его именем

Четверг, 24 ноября 2016, 13:03

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что к вопросу возможного переименования столицы страны Астаны в Назарбаев следует подходить "взвешенно".

Видео с соответствующим комментарием было опубликовано на странице пресс-службы президента в Facebook в четверг.

Назарбаев подчеркнул, что инициатива о возможном переименовании столицы исходила не от него, а от парламента.

"Вот вчера парламент… предположили, что возможно даже столицу переименовать моим именем. Я таких предложений никому не высказывал и не говорил", – сказал президент

В то же время Назарбаев отметил, что "парламент – это самостоятельная часть власти и они имеют право принимать решения и говорить свое мнение".

Президент поблагодарил парламент, который отметил его роль в процессе развития страны.

"Любой вопрос, тем более переименования городов и населенных пунктов мы будем решать очень взвешенно соразмерно тому, что необходимо для государства", – заявил Назарбаев.

23 ноября депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Каныш Султанов заявил, что столица Казахстана Астана может быть переименована в Нурсултан в честь президента страны Нурсултана Назарбаева.

Депутат Загипа Балиева предложила переименовать Астану в город Назарбаев.

По словам депутата мажилиса Павла Казанцева, решение о переименовании столицы Казахстана может быть принято в течение месяца.

Как известно, Назарбаев занимает пост президента Казахстана с 24 апреля 1990 года.

Украинская правда

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Темы: КазахстанНазарбаев
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