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В 5 городах пресекли работу фейкового "Forex": деньги шли и в РФ

Пятница, 25 ноября 2016, 08:33

В Киеве, Харькове, Днипре, Одессе и Львове прекращена деятельность группы мошенников, которые присваивали деньги под видом дилерских центров "Forex".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины утром 25 ноября.

"Организаторы аферы через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.н. "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли", – говорится в сообщении.

"Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т.н. "ЛНР/ДНР", – заявляет СБУ.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карточки и документацию, которая подтверждает незаконность финансовых афер.

Также сотрудники СБУ изъяли "методические рекомендации и документы, которые свидетельствуют о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации".

СБУ викрила шахрайську схему заволодіння грошима під виглядом діяльності дилерських центрів електронної торгівлі валютою_1

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Ведутся оперативно-следственные действия. Устанавливают причастных к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых махинаций.

Темы: СБУкриминал
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