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Тишину на Донбассе нарушают меньше, но силы не отведены – Хуг

Пятница, 25 ноября 2016, 12:45

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение последней недели отметила уменьшение случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.

Об этом сказал первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу, продемонстрировав инфографику, которая показывает динамику по сравнению с позапрошлой неделей.

 

По его словам, за прошлую неделю миссия зафиксировала 414 взрывов, вызванных выстрелами из разных видов оружия.

"По сравнению с позапрошлой неделей на прошлой неделе наблюдается уменьшение случаев нарушения режима прекращения огня", – сказал Хуг, но подчеркнул, что ситуация далека от идеальной и до сих пор есть необходимость извлечения или ограждения опасных предметов.

Хуг также подчеркнул, что стороны не полностью выполнили требование касательно отвода тяжелого вооружения на безопасное расстояние.

"На этой неделе стороны не завершили отвода сил в трех точках на востоке Украины (Петровское, Золотое, Станица Луганская – ред.) – через два месяца после подписания рамочного соглашения", – заявил представитель миссии ОБСЕ.

Хуг подчеркнул, что возле Станицы Луганской наблюдатели продолжают видеть военных и технику в местах, определенных для отвода сил.

"Это абсурдная ситуация, когда хвост виляет собакой", – сказал он.

Хуг возмутился, что военные не думают об интересах гражданских лиц.

Так, когда обстреливали Марьинку во вторник, то артиллерийские снаряды взрывались рядом со школой.

А 16-летний парень подорвался на мине у Ясного. Юноша не имел документов, поэтому шел через заминированные поля, а не через определенные пункты пропуска.

Да и на определенных для пересечения линии размежевания пунктах людям не гарантирована безопасность. В частности, три человека погибли на КПВВ в Оленовке от взрыва украинского снаряда, сказал Хуг

По его мнению, правила пересечения должны быть упрощены.

Хуг также сказал, что детям в Марьинке, Дебальцево и Ясном нужно, чтобы люди в костюмах и люди в камуфляже соблюдали договоренности.

Он также подчеркнул, что 600 тысяч человек в Луганской области, вероятно, будут встречать праздники без электричества и отопления, потому что боевики не заплатили за ресурсы Украине. "Красный крест" оплачивал эти услуги последние два месяца, но с 1 декабря организация не будет покрывать эти траты.

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассОБСЕбоевые действияАТОМинские соглашения
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