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Трамп констатировал смерть Кастро, в США "празднуют"

Суббота, 26 ноября 2016, 17:18

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

26 ноября во своем микроблоге в Твиттере Трамп написал "Фидель Кастро умер!".

Позже, как сообщает CNN, Трамп назвал Кастро "жестоким диктатором" и пообещал, что его администрация сделает все возможное для того, чтобы кубинский народ начал свой путь к процветанию и свободе.

"Наследие Кастро - расстрелы, воровство, страдания, бедность и ограничение основных прав человека. Надеюсь, сегодняшний день ознаменует переход от ужасов, которые продолжались слишком долго, к будущему, в котором кубинский народ наконец обретет свободу, которую он так заслуживает", - заявил новоизбранный президент США.

Вместе с тем сообщение о смерти Фиделя вызвало всплеск празднований среди кубинских американцев, которые были высланы с Кубы коммунистическим режимом Гаваны, пишет AFP. На улицах Майами (Флорида), в кварталах "Маленькая Гавана" и "Хайалиа", утро субботы началось с криков "Cuba Libre!", танцев, барабанов, пения кубинского национального гимна и шампанского - так американцы кубинского происхождения в США отмечала смерть Кастро.

Участники "празднований" транслировали событие в Facebook Live, FaceTime и Skype, размещали фото в Instagram.

К празднованию также присоединились участники с флагами Венесуэлы - они выступали против левого прокубинского правительства Николаса Мадуро, который, по их мнению, "должен стать следующим после смерти Кастро".

Кубинські американці святкують звістку про смерть Фіделя Кастро на околиці Майамі, штат Флорида.
Кубинські американці святкують звістку про смерть Фіделя Кастро на околиці Майамі, штат Флорида.
 
 
 
 

Как известно, о смерти Фиделя Кастро сообщил его брат, действующий глава Государственного совета Кубы Рауль Кастро.

Кастро умер вечером 25 ноября на 91-м году жизни, похороны состоятся 4 декабря, в стране объявят 9-дневный траур в связи с кончиной лидера кубинской революции.

В последние годы Фидель Кастро тяжело болел и редко появлялся на публике. В 2006 году он фактически передал управление государством младшему брату Раулю.

В последние два года между Кубой и США наблюдалось потепление в отношениях после того, как в 1960 году США наложили торговое эмбарго на Кубу, а в 1961-м - разорвали дипломатические отношения.  

Украинская правда

Темы: США
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