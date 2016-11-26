Трамп констатировал смерть Кастро, в США "празднуют"
Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть лидера кубинской революции Фиделя Кастро.
26 ноября во своем микроблоге в Твиттере Трамп написал "Фидель Кастро умер!".
Fidel Castro is dead!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2016
Позже, как сообщает CNN, Трамп назвал Кастро "жестоким диктатором" и пообещал, что его администрация сделает все возможное для того, чтобы кубинский народ начал свой путь к процветанию и свободе.
"Наследие Кастро - расстрелы, воровство, страдания, бедность и ограничение основных прав человека. Надеюсь, сегодняшний день ознаменует переход от ужасов, которые продолжались слишком долго, к будущему, в котором кубинский народ наконец обретет свободу, которую он так заслуживает", - заявил новоизбранный президент США.
Вместе с тем сообщение о смерти Фиделя вызвало всплеск празднований среди кубинских американцев, которые были высланы с Кубы коммунистическим режимом Гаваны, пишет AFP. На улицах Майами (Флорида), в кварталах "Маленькая Гавана" и "Хайалиа", утро субботы началось с криков "Cuba Libre!", танцев, барабанов, пения кубинского национального гимна и шампанского - так американцы кубинского происхождения в США отмечала смерть Кастро.
Участники "празднований" транслировали событие в Facebook Live, FaceTime и Skype, размещали фото в Instagram.
К празднованию также присоединились участники с флагами Венесуэлы - они выступали против левого прокубинского правительства Николаса Мадуро, который, по их мнению, "должен стать следующим после смерти Кастро".
Как известно, о смерти Фиделя Кастро сообщил его брат, действующий глава Государственного совета Кубы Рауль Кастро.
Кастро умер вечером 25 ноября на 91-м году жизни, похороны состоятся 4 декабря, в стране объявят 9-дневный траур в связи с кончиной лидера кубинской революции.
В последние годы Фидель Кастро тяжело болел и редко появлялся на публике. В 2006 году он фактически передал управление государством младшему брату Раулю.
В последние два года между Кубой и США наблюдалось потепление в отношениях после того, как в 1960 году США наложили торговое эмбарго на Кубу, а в 1961-м - разорвали дипломатические отношения.
Украинская правда