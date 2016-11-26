Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб: Террористы сосредоточили обстрелы в направлении Мариуполя

Суббота, 26 ноября 2016, 17:40

В течение субботы боевики сосредоточили обстрелы на Мариупольском направлении: из 31 раза нарушения "режима тишины" 24 обстрела пришлись именно на него.

Как сообщили в пресс-центре АТО состоянию на вечер 26 ноября, боевики вели огонь по Марьинке, Водяному, Широкино, Талаковке, Лебединскому, Павлополю из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия, по Новотроицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции у Авдеевки и Опытном.

На Луганском направлении боевики из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку, Орехово и Новоалександровку. 

"В Торецке поврежден водопровод. Пятый день украинские коммунальщики не могут начать ремонтные работы из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупантов", - отметили в штабе.

Украинская правда

Темы: ДонбассМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
21:02
Канал "Мы-Украина" в телемарафоне показал карту России с присоединенным Крымом, на телеканале отреагировали
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
Все новости...
Реклама: