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В Крыму имама осудили за "экстремистскую литературу"

Суббота, 26 ноября 2016, 18:29

В Крыму 24 ноября представители МВД задержали имама мечети "Хан Джами" Эльмара Абдулганиева.

Судя по опубликованному видео, причины задержания названы не были, как не было предоставлено постановление о задержании Абдулганиева, сообщает Крымская правозащитная группа.

Полицейские доставили крымчанина в "Евпаторийский городской суд". Сопровождавшие Абдулганиева лица на заседание суда допущены не были.

"Судья" Измайлов Руслан Мавлич признал Абдулганиева виновным в хранении и распространении экстремистской литературы (ст 20.29 КоАП РФ).

По словам Абдулганиева, "суд" дал ему полчаса на поиск адвоката, но имам не смог за это время его найти.

На опубликованном видео есть запись Аметхана Альмежитова. Он сообщает, что на "суде" его представили, как свидетеля против Абдулганиева. Якобы Альмежитов заявил, что имам распространяет экстремистскую литературу. Однако сам Альмежитов сообщил "суду", что он этого не говорил.

По словам Альмежитова, "судья" отказал ему в ознакомлении с собственным заявлением для опознания своей подписи. На видео Альмежитов сообщил, что найденные книги он видел только в руках сотрудника ФСБ РФ.

Ранее Керченская правозащитная группа сообщала, что в мечети "Хан-Джами" неизвестные лица, которые представились сотрудниками ФСБ, но не назвали своих фамилий, провели обыск и якобы нашли под ковром "запрещенную литературу". Обыск проводили в темноте. Очевидцы, которые находились в мечети во время обыска, заявили на видео, что литературу эту могли подложить те, кто проводил обыск.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татары
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