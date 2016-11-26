Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные показали, как боевики обстреливают Зайцево

Суббота, 26 ноября 2016, 20:02

В н.п. Зайцево боевики, которые контролируют половину населенного пункта, обстреливают силы АТО из разнокалиберного оружия, огонь ведется из жилых кварталов и заброшенных домов.

Об этом сообщают бойцы ВСУ, которые дислоцируются в населенном пункте, сообщает пресс-центр штаба АТО. 

Как отметил один из представителей сил ВСУ на линии разграничения, четкой системы обстрелов со стороны боевиков не прослеживается.

"Стреляют в любое время дня и ночи. Преимущественно одна схема - отработка стрелковым оружием, неприцельный огонь, целевыявление наших позиций, после чего начинается "работа" - крупнокалиберные пулеметы, гранатометы - ручные, станковые, иногда минометы". - отметил он. 

Также, по словами военных, со стороны населенного пункта, которая занята противником, идет "работа" артиллерии бронированной техники. 

"Обстреливать могут прямо из жилых кварталов. ... Стрельба производится из разных заброшенных домов, разных позиций с оккупированной территории, иногда прицельно, иногда нет, "веерный" огонь, боеприпасы попадают и в частные дома, и в места расположения личного состава", - сообщили бойцы ВСУ.

 

Бойцы отмечают, что периодически со стороны боевиков проходит ротация, во время которой в поселке наступает "тишина", "потом они начинают "буянить", после чего все возвращается  на стабильный уровень". 

Как ранее бойцы ВСУ сообщали Украинской правде, днем в Зайцево боевики могут ходить в повседневной одежде, как местное  население, после чего с  наступлением темноты обстреливают позиции сил АТО из заброшенных жилых домов. 

Как известно, через Зайцево проходит переход через линию разграничения "Зайцево - Майорск". 

Украинская правда 

Темы: ДонбассАТОМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
21:02
Канал "Мы-Украина" в телемарафоне показал карту России с присоединенным Крымом, на телеканале отреагировали
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
Все новости...
Реклама: