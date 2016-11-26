Военные показали, как боевики обстреливают Зайцево

В н.п. Зайцево боевики, которые контролируют половину населенного пункта, обстреливают силы АТО из разнокалиберного оружия, огонь ведется из жилых кварталов и заброшенных домов.

Об этом сообщают бойцы ВСУ, которые дислоцируются в населенном пункте, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как отметил один из представителей сил ВСУ на линии разграничения, четкой системы обстрелов со стороны боевиков не прослеживается.

"Стреляют в любое время дня и ночи. Преимущественно одна схема - отработка стрелковым оружием, неприцельный огонь, целевыявление наших позиций, после чего начинается "работа" - крупнокалиберные пулеметы, гранатометы - ручные, станковые, иногда минометы". - отметил он.

Также, по словами военных, со стороны населенного пункта, которая занята противником, идет "работа" артиллерии бронированной техники.

"Обстреливать могут прямо из жилых кварталов. ... Стрельба производится из разных заброшенных домов, разных позиций с оккупированной территории, иногда прицельно, иногда нет, "веерный" огонь, боеприпасы попадают и в частные дома, и в места расположения личного состава", - сообщили бойцы ВСУ.

Бойцы отмечают, что периодически со стороны боевиков проходит ротация, во время которой в поселке наступает "тишина", "потом они начинают "буянить", после чего все возвращается на стабильный уровень".

Как ранее бойцы ВСУ сообщали Украинской правде, днем в Зайцево боевики могут ходить в повседневной одежде, как местное население, после чего с наступлением темноты обстреливают позиции сил АТО из заброшенных жилых домов.

Как известно, через Зайцево проходит переход через линию разграничения "Зайцево - Майорск".

Украинская правда