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В Украинском центре в Москве сорвали показ фильма о Голодоморе

Воскресенье, 27 ноября 2016, 00:46

В Москве, 26 ноября, перед Украинским культурным центром прошла акция протеста из-за отмечаемой в Украине годовщины Голодомора.

Участие в ней приняли около двух десятков активистов во главе с муниципальным депутатом района Якиманка Дмитрием Захаровым.

Также, так называемые активисты сорвали показ фильма "Голод-33", который должен был пройти в Украинском центре, назвав его "русофобским".

Отмечается, что за полчаса до показа они устроили "инсталляцию" - разложили под украинским флагом у входа в центр кости и свиную голову, и плакат "Миф голодомора — ложь и пляски на костях".

При этом полиция в действия "активистов" не вмешивалась.

 
Фото: "Комсомольская правда"

26 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. Кроме Украины, общенациональные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора прошли еще в 32 странах мира.

"РИА Новости", "Комсомольская правда"

Темы: Росcия
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