У Трампа назвали условия для дальнейшей "оттепели" в отношениях с Кубой

В команде избранного президента США Дональда Трампа заявили, что для продолжения стабилизации отношений с Кубой он ожидает "шагов навстречу".

В частности, как сообщает АР, глава национального комитета Республиканской партии, будущий руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил в эфире телеканала Fox News, что Трамп может отказаться от нормализации отношений с Кубой, если та не пойдет на ряд уступок США.

По словам Прибуса, направление Трампа будет "абсолютно противоположным" движению Обамы в отношениях с Кубой, если не будет "какого-то движения от кубинского правительства".

"Репрессии, открытые рынки, свобода вероисповедания, свобода для политзаключенных - эти вещи нужно изменить, чтобы иметь открытые и свободные отношения, и это то, чего ждет президент Трамп", - заявил Прибус в эфире "Fox News Sunday".

В свою очередь старший советник Трампа Келлиен Конвей в эфире "This Week" телекомпании АВС сделала аналогичные замечания и отметила, что "любая дипломатическая соглашение с Кубой будет на пользу американским рабочим".

"Он (Трамп) хочет убедиться, что когда США принимают участие в любом типе дипломатических отношений или торговых соглашений ... мы (Америка) защищены и получаем что-то взамен", - отметила Конвей.

Как известно, "потепление" в отношениях с Кубой удалось достичь во время президентства Барака Обамы: режим в Гаване продемонстрировал сдвиги в сфере улучшения ситуации с правами человека и либерализации экономики.

В марте 2016 Обама с семьей совершил первый со времен холодной войны визит главы США на Кубу, ставший результатом трехлетних усилий по восстановлению связей с режимом Кастро.

Как известно, после смерти Фиделя Кастро, о которой стало известно 25 ноября, Трамп заявил, что лидер кубинской революции был "жестоким диктатором". При этом он пообещал, что его администрация сделает все возможное для того, чтобы кубинский народ начал свой путь к процветанию и свободе.

"Наследие Кастро - расстрелы, воровство, страдания, бедность и ограничения основных прав человека. Надеюсь, сегодняшний день ознаменует переход от ужасов, которые продолжались слишком долго, к новому будущему", - отметил Трамп.

Украинская правда