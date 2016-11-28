Советник Авакова: Надеемся, что найден вариант допроса Януковича

Советник министра внутренних дел Иван Варченко рассчитывает, что правоохранителям удастся обеспечить все условия для допроса Виктора Януковича по скайпу.

"Транспортировку (экс-"беркутовцев", – ред.) будут осуществлять соответствующие структуры, полиция будет обеспечивать общественный порядок", – сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"В прошлый раз у нас была ситуация, когда не имели права повторить очередную революцию во имя Януковича, и это не было допущено. Сегодня мы надеемся, что вариант найден, чтобы допросить, мягко говоря, "свидетеля", поскольку он должен быть обвиняемым", – заявил Варченко.

"Допрос, думаю, будет обеспечен, в том числе соответствующими техническими средствами", – сообщил он.

Варченко не располагает информацией о том, готовятся ли акции под Лукьяновским СИЗО: "Сообщений на подобную тему у меня нет. Вместе с тем мы не исключаем, что подобные меры могут быть".

Как известно, 25 ноября в Святошинском суде Киева был запланирован допрос Виктора Януковича в режиме видеоконференции как свидетеля по делу 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Но несколько десятков человек блокировали выезд обвиняемых экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО, поэтому суд после начала заседания в суде объявили 20-минутный перерыв.

После перерыва суд решил перенести допрос Януковича на 28 ноября, 13:00.

Янукович после того дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, на которой высказал свою версию событий последний трех лет.

Представители силовых структур не исключают, что в случае повторной блокады пятерых подозреваемых экс-"беркутовцев" будут допрашивать через видеоконференцию.