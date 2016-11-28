СБУ: Клименко живет в Москве, где купил элитное жилье

Сотрудники Службы безопасности Украины установили место проживания бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко в России.

Об этом говорится в тексте определения Печерского районного суда Киева от 10 ноября, сообщают "Украинские новости".

Согласно сообщению, суд рассмотрел ходатайство адвоката экс-министра Сергея Титаренко об отмене постановления Генпрокуратуры об остановке досудебного расследования от 26 февраля 2015 года. Титаренко аргументировал это тем, что у Клименко нет статуса подозреваемого, а значит, расследование в его отношении вестись не может и уголовное производство должно быть закрыто, а не приостановлено.

Генпрокуратура, в свою очередь, заявила, что Клименко было сообщено о подозрении надлежащим способом.

В то же время, с 6 мая текущего года международный розыск экс-министра был приостановлен на время проведения проверки комиссией Интерпола.

"Согласно письму ГУ БКОП (Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью) СБУ от 31 августа 2016 года №14/15-18178 по оперативным данным установлено, что Клименко с 2014 года по настоящее время проживает в Москве (РФ), где на улице Тверской приобрел элитное жилье, а также временно находился в Ростове-на-Дону, Сочи (оба – РФ) и временно находился в Ялте (АР Крым)", – сказано в тексте судебного решения.

Кроме того, правоохранители сообщили, что осуществляются мероприятия, направленные на розыск Клименко в пунктах пропуска через государственную границу Украины с целью его задержания и доставки в суд.

Учитывая данную информацию, суд решил отказать защите экс-министра и не отменил постановление о приостановке расследования.

Как известно, в августе Печерский райсуд Киева повторно вернул Генеральной прокуратуре ходатайство о предоставлении разрешения для начала заочного расследования против Клименко.