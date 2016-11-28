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Луценко: статус Януковича не должен помешать суду над "беркутовцами"

Понедельник, 28 ноября 2016, 10:42

Генпрокурор Юрий Луценко возмущен тем, что суд изменил порядок исследования доказательств, определив необходимость допроса Виктора Януковича как свидетеля по ходатайству адвокатов подсудимых.

Однако это не должно повлиять на сам судебный процесс над бывшими сотрудниками "Беркута", цитирует генпрокурора его пресс-секретарь Лариса Сарган.

По словам Луценко, суд над подозреваемыми "беркутовцами" должен состояться, несмотря на разное отношение к допросу экс-президента Януковича на нем.

Правоохранительные органы обеспечат доставку и присутствие подозреваемых экс-сотрудников "Беркута" на судебном заседании 28 ноября.

Как известно, 25 ноября в Святошинском суде Киева был запланирован допрос Виктора Януковича в режиме видеоконференции как свидетеля по делу 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". 

Но несколько десятков человек блокировали выезд обвиняемых экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО, поэтому суд после начала заседания в суде объявили 20-минутный перерыв.

После перерыва суд решил перенести допрос Януковича на 28 ноября, 13:00.

Янукович после того дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, на которой высказал свою версию событий последний трех лет.

Представители силовых структур не исключают, что в случае повторной блокады пятерых подозреваемых экс-"беркутовцев" будут допрашивать через видеоконференцию.

Оксана Коваленко, Алена Рощенко, УП

Темы: ЯнуковичБеркутМайдансудЛуценко
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