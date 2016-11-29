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Архитектор театра на Подоле не знает, что менять в здании. Будут слушания

Вторник, 29 ноября 2016, 11:03

Архитектор нового здания киевского академического театра на Подоле Олег Дроздов утверждает, что не получал конструктивных предложений по изменениям в фасаде театра.

Об этом он заявил журналистам во время презентации здания театра.

"Там есть незаконченные моменты, еще перегородки надо доработать и другое", - отметил он.

 

"Это архитектура сегодняшнего дня. Мы пользуемся своим представлениям, этот проект- это диалог с Андреевским спуском. Покрытие  (фасада - УП) еще будет менять свой цвет, он будет серо-зеленым", - пообещал он.

На вопрос, что главный архитектор Киева допускает изменения в здании театра, Дроздов ответил: "Возможно, будет какое-то очень важное решение, но я его сейчас не вижу".

 

 
 
все фото Роман Кравец, уп

В то же время главный архитектор Киева Александр Свистунов заявил, что по новому зданию театра будут общественные обсуждения.

"Здание еще не готово. Мы с вами не перерезали ленты и не сидим в креслах в зале. Здание должно быть сдано в 2017 году. Нас ожидают общественные слушания, мы пройдем градостроительный совет и получим коллегиальное мнение экспертов", - сказал он.

"После реакции людей, проектировщики должны сделать выводы, и повторюсь - пройти общественные слушания и градостроительный совет", - добавил Свистунов.

 

Как известно, общественность возмутилась фасадом здания, которое построили для театра на Подоле на Андреевском спуске. Меценатом проекта выступила корпорация Рошен. Архитектором является харьковчанин Олег Дроздов.

Роман Кравец, УП

Темы: Киевстроительство
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