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Архітектор театру на Подолі не знає, що змінювати. Будуть слухання

Вівторок, 29 листопада 2016, 11:03

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру.

Про це він заявив журналістам під час презентації будівлі театру.

"Там є незакінчені моменти, ще перегородки треба доробити і інше", - зазначив він.

 
Фасад "скандальної" будівлі

"Це архітектура сьогоднішнього дня. Ми користуємося своїм уявленням, цей проект- це діалог з Андріївським спуском. Покриття ще змінюватиме свій колір, він буде сіро-зеленим", - пообіцяв він.

На запитання, що головний архітектор Києва допускає зміни у будівлі театру, Дроздов відповів: "Можливо буде якесь дуже важливе рішення, але я його зараз не бачу".

 
Архітектор Дроздов, художній керівник Малахов
 
Фото всередины театру
Фото всередині театру
Роман Кравець, УП

Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

"Будівля ще не готова. Ми з вами не перерізали стрічки і не сидимо в кріслах в залі. Будівля має бути здана в 2017 році. Нас очікують громадські слухання, ми пройдемо містобудівну раду і отримаємо колегіальну думку експертів", - сказав він.

"Після реакції людей, проектувальники повинні зробити висновки, і повторюся - пройти громадські слухання і містобудівну раду", - додав Свистунов.

 
Роман Кравець, УП

Як відомо, громадськість обурилась фасадом будівлі, яку звели для театру на Подолі на Андріївському узвозі. Меценатом проекту виступила корпорація Рошен. Архітектором є харків'янин Олег Дроздов.

Свистунов заявив, що проект до кінця не затверджений.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київбудівництво
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