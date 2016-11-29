Архітектор театру на Подолі не знає, що змінювати. Будуть слухання
Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру.
Про це він заявив журналістам під час презентації будівлі театру.
"Там є незакінчені моменти, ще перегородки треба доробити і інше", - зазначив він.
"Це архітектура сьогоднішнього дня. Ми користуємося своїм уявленням, цей проект- це діалог з Андріївським спуском. Покриття ще змінюватиме свій колір, він буде сіро-зеленим", - пообіцяв він.
На запитання, що головний архітектор Києва допускає зміни у будівлі театру, Дроздов відповів: "Можливо буде якесь дуже важливе рішення, але я його зараз не бачу".
Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.
"Будівля ще не готова. Ми з вами не перерізали стрічки і не сидимо в кріслах в залі. Будівля має бути здана в 2017 році. Нас очікують громадські слухання, ми пройдемо містобудівну раду і отримаємо колегіальну думку експертів", - сказав він.
"Після реакції людей, проектувальники повинні зробити висновки, і повторюся - пройти громадські слухання і містобудівну раду", - додав Свистунов.
Як відомо, громадськість обурилась фасадом будівлі, яку звели для театру на Подолі на Андріївському узвозі. Меценатом проекту виступила корпорація Рошен. Архітектором є харків'янин Олег Дроздов.
Свистунов заявив, що проект до кінця не затверджений.
Роман Кравець, УП