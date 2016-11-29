Евродепутат предложил развернуть оборонную миссию ЕС в Украине

Практическим воплощением дискуссий в Евросоюзе по созданию оборонного союза может стать развертывание миссии в Украине.

Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштревичус на международной конференции "Война на востоке Украины: военный конфликт, дипломатия и гуманитарный кризис" во вторник в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

По его словам, это можно сделать в рамках общей европейской политики безопасности и обороны, что должно продвинуть имплементацию Минских договоренностей.

"ЕС не должен останавливаться только на оказании дипломатической, политической, финансовой, гуманитарной поддержки. Но, возможно, нужно пытаться сделать несколько больше. Речь идет о миссиях в рамках общей политики безопасности и обороны. Мы очень амбициозно говорим о Европейском оборонном союзе. Почему не испытать его путем практических действий на соседней территории и пойди дальше, чем определяют Минск-1 и Минск-2?" – сказал он.

По убеждению Ауштревичуса, оставление имплементации Минских договоренностей на нынешнем уровне не принесет результатов.

В то же время литовский политик отметил, что на данном этапе в ЕС есть политическая воля и конкретные решения на усиление поддержки Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также полицейской миссии от этой организации, если на это будет решение.