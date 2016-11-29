Троян: Эксперты ФБР привезли новые заключения по делу Шеремета

Эксперты ФБР привезли украинскому следствию заключения исследования видеомониторинга в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.

"Эксперты ФБР сейчас находятся в Украине, они привезли нашему следствию заключения исследования видеомониторинга. Это последнее исследование в деле, которое они проводили, заключение по взрывотехническому исследованию было предоставлено раньше", - сообщил он.

"Заверяю, что для раскрытия этого преступления проводится огромный объем работы, проверяются все ранее выдвинутые версии, идут следственные действия, продолжаются экспертизы. Пока это все, что можно сообщить без ущерба следствию", - добавил Троян.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.