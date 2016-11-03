Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В следующем году оформления пенсии отвяжут от места жительства

Четверг, 3 ноября 2016, 13:15

С 1 января 2017 года планируется полный перевод всех пенсионных дел в электронную форму, благодаря чему пенсию можно будет оформить без привязки к месту жительства или работы.

Об этом на открытии фронт-офиса обслуживания граждан в Бердичевском объединенном управлении Пенсионного фонда заявил вице-премьер Павел Розенко, сообщает правительственный портал.

"Мы начинаем этот процесс из постепенного перевода всех пенсионных дел в электронный вариант, что даст нам возможность создать единую централизованную систему Пенсионного фонда. И уже с 1 января начнется внедрение совершенно нового сервиса оформления пенсий для наших граждан – пенсию можно будет оформить в любой точке нашей страны, без привязки к месту жительства или работы, как это есть сейчас", – сказал он.

Кроме того, по словам Розенко, каждый работающий человек будет иметь доступ к своему пенсионному делу и сможет смотреть как в течение своей трудовой жизни он накапливает себе на пенсию и какая выплата у него будет при выходе на пенсию.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пенсииРозенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
пенсии
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Некоторым украинцам с 1 июля поднимут пенсии: кого касается
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Последние новости
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: