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В Молдове откроют офис НАТО

Среда, 30 ноября 2016, 03:01

Премьер-министр Молдовы Павел Филип и Генеральный секретарь НАТО Йенс Стотенберг подписали Соглашение об открытии в Кишиневе офиса Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Укринформ.

"Убежден, что открытие в Кишиневе офиса НАТО будет способствовать более эффективному освоению потенциала взаимодействия с Североатлантическим альянсом путем имплементации уже существующих программ и реализации новых инициатив при поддержке НАТО", - заявил молдавский премьер.

Во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Филипп подчеркнул заинтересованность Молдовы в консолидации политического диалога и практического сотрудничества с НАТО в духе партнерства ради мира и на основе принципов конституционного нейтралитета Молдовы. Цели этого взаимодействия, по словам главы молдавского правительства, отражены в индивидуальном Плане партнерства с НАТО (IPAP), который был подписан Молдовой еще в 2006 году.

Столтенберг отметил, что офис в Кишиневе будет не военным, а гражданским, а сам Североатлантический альянс уважает нейтралитет, территориальную целостность и суверенитет Молдовы.

По предварительным данным, офис откроется в Кишиневе весной 2017 года.

Темы: МолдоваНАТО
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