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ГПУ ждет от НАПК объяснений о декларации Рычковой

Среда, 30 ноября 2016, 12:47

ГПУ передала в НАБУ материалы на депутата Татьяну Рычкову за непредставление ею е-декларации, хотя согласно ответу НАПК, нардеп должна подавать декларацию во вторую волну.

Так, по сообщению источников Генпрокуратуры, переданы материалы об уголовном преступлении по статье 366-1, касающейся непредставления электронной декларации.

По сообщению собеседников, материалы, переданные в НАБУ касаются депутатов Александра Онищенко и Татьяны Рычковой.

По просьбе "Украинской правды" прокомментировать эту информацию, Рычкова заявила, что еще в начале ноября получила ответ от НАПК о том, что она должна подавать декларацию во вторую очередь - 1 января 2017.

Должность, которую Рычкова занимала до получения депутатского мандата, не относилась к тем, кто должен подавать декларацию в первую волну. А вступила в обязанности депутата Рычкова только 6 сентября.

Первый этап внесения электронных деклараций касается должностных лиц, которые по состоянию на 1 сентября 2016 занимали ответственное и особо ответственное положение.

"Учитывая изложенное, если по состоянию на 1 сентября 2016 вы не занимали согласно статье 50 закона ответственное и особо ответственное положение, декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, необходимо подать на втором этапе с 1.01.2017 года", - сказано в разъяснении.

 
 

Чуть позже представитель генпрокурора Лариса Сарган подтвердила УП, что информация о двоих депутатах была передано в НАБУ и НАПК, но отметила, что НАПК должна разъяснить ситуацию с Татьяной Рычковой.

"Генпрокуратура, как было объявлено сразу после заполнения электронной декларации всеми госслужащими, проверила народных депутатов и чиновников высшего ранга", - отметила Сарган.

"Из тех, кто не подал свои е-декларации во все отведенные законом сроки, обнаружены два народных избранника, информация о которых была передана в НАПК. Дальше - дело за НАПК, которая и может разъяснить ситуацию, например, с нардепом Рычковой", - добавила Сарган.

Другой упомянутый депутат Онищенко ранее в комментарии УП сообщал, что не может заполнить декларацию, поскольку НАБУ изъяло у него все документы. Он также сообщил, что подавал соответствующее заявление в НАПК.

Оксана Коваленко, УП

Темы: декларацииНАПКГенпрокуратура
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