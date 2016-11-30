Суса перевели в другой департамент

Прокурор Дмитрий Сус переведен в другой департамент из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.

О таком приказе говорится на сайте Генпрокуратуры от 14 ноября.

Теперь Дмитрий Сус назначен старшим следователем по особо важным делам 6-го отдела по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. Это управление возглавляет Юрий Грищенко.

Ранее Сус был заместителем начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Этот департамент возглавляет Владимир Гуцуляк.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко за ложь в декларации и анкете объявил выговор Сусу.

Также Луценко удовлетворил заявление Суса "о досрочном прекращении его полномочий на административной должности по собственному желанию".

Как известно, следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 000 грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушки.

Департамент ГПУ, в котором работает Сус, называют "департамент Кононенко-Грановского", по фамилиям депутатов от БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

В августе произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка была незаконной, в то время как НАБУ утверждают, что имели на это решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

Украинская правда