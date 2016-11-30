Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суса перевели в інший департамент

Середа, 30 листопада 2016, 16:43

Прокурор Дмитро Сус переведений у інший департамент з департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.

Про такий наказ йдеться на сайті Генпрокуратури від 14 листопада.

Тепер Дмитро Сус призначений старшим слідчим в особливо важливих справах 6-го відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ. Це управління очолює Юрій Грищенко.

Раніше Сус був заступником начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури. цей департамент очолює Володимир Гуцуляк.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану Сусу.

Також Луценко задовольнив заяву Суса "про дострокове припинення його повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням".

Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті доброчесності авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 000 грн, що, якз’ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

Департамент ГПУ, в якому працює Сус, називають "департамент Кононенка-Грановського", за прізвищами депутатів від БПП Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, яким приписують вплив на цей підрозділ ГПУ.

У серпні відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Генпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
ОновленоЗеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
Усі новини...
Реклама: