Суса перевели в інший департамент
Прокурор Дмитро Сус переведений у інший департамент з департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.
Про такий наказ йдеться на сайті Генпрокуратури від 14 листопада.
Тепер Дмитро Сус призначений старшим слідчим в особливо важливих справах 6-го відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ. Це управління очолює Юрій Грищенко.
Раніше Сус був заступником начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури. цей департамент очолює Володимир Гуцуляк.
Раніше повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану Сусу.
Також Луценко задовольнив заяву Суса "про дострокове припинення його повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням".
Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті доброчесності авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 000 грн, що, якз’ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.
Департамент ГПУ, в якому працює Сус, називають "департамент Кононенка-Грановського", за прізвищами депутатів від БПП Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, яким приписують вплив на цей підрозділ ГПУ.
У серпні відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.
В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.
Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.
Українська правда