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Сытник: В НАБУ проверяют около 20 чиновников по е-декларациям

Суббота, 5 ноября 2016, 10:54
Сытник: В НАБУ проверяют около 20 чиновников по е-декларациям

В НАБУ проводится проверка около 20 чиновников по факту поданных е-деклараций.

Об этом 5 ноября в эфире "112 Украина" заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"НАПК проводит сплошную проверку поданных деклараций на предмет соответствия законодательству - как уголовному, так и административному, если будут установлены признаки несоответствия - материалы передаются в НАБУ", - отметил он.

"НАБУ, которое имеет свою подследственность - если будут обращения или сообщения о фактах незаконного обогащения, которые подследственны Антикоррупционному бюро - соответствующие проверки начнутся. Пока таких обращений немного, всего два, но думаю, что когда завершится срок внесения изменений в декларации, количество этих обращений будет гораздо больше", - добавил Сытник.

Он отметил, что аналитическое управление НАБУ пока анализирует декларации, которые являются "наиболее очевидными с точки зрения незаконного обогащения" и по собственной инициативе будет выявлять признаки незаконного обогащения и ложь в декларациях.

По словам Сытника, в  настоящее время в НАБУ проверяют около 20 чиновников.

"Это в том числе - народные депутаты", - сообщил Сытник и напомнил, что категории должностных лиц, подследственные НАБУ - члены правительства, парламента, чиновники категории "А" и судьи.

"У судей очень много интересных деклараций. Они являются одним из наших приоритетов работы, их декларациям будет уделено особое внимание", - добавил директор НАБУ.

Украинская правда

Темы: декларацииНАБУСытник
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