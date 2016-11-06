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Российской артистке запретили въезд в Украину за посещение Крыма

Воскресенье, 6 ноября 2016, 12:16

Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину на 3 года российской артистке Кристине Саркисян (выступает под псевдонимом KristinaSi) из-за пересечения ею государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, в воскресенье утром в аэропорту "Борисполь", во время паспортного контроля пассажиров, которые улетали в Минск, пограничники проверили информацию о возможном нарушении гражданкой РФ Саркисян Кристиной Эльхановной законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях.

Госпогранслужба установила, что такие факты действительно имели место. В связи с этим, на основании ст. 2042 КУоАП (нарушение порядка въезда/выезда на/с ВОТУ) и ст. 13 ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в отношении данной гражданки РФ был составлен протокол об административном нарушении по ст.204-2 КУоАП и запрещен ей въезд в Украину сроком на 3 года.

Гражданка РФ отказалась от присутствия в суде, о чем написала заявление и ближайшим рейсом покинет пределы Украины.

Государственная пограничная служба Украины обращается к гражданам, профсоюзам, учреждениям и общественным организациям, в случае приглашения на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, уточнять у них, не посещали ли они, прежде всего незаконно, ВОТУ АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда

Темы: РосcияПограничная служба
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