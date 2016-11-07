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Гройсман о бюджете: Я понимаю, как людям тяжело жить

Понедельник, 7 ноября 2016, 09:21

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает Верховную Раду рассмотреть доработанный проект государственного бюджета на 2017 год своевременно, без затягиваний.

"Мы, как и обещали, подготовили ко второму чтению бюджет на 2017 год, передали его в парламент. Сейчас в парламентских комитетах он будет отработан", – отметил он в видеообращении, распространенном в Facebook.

"И я бы очень хотел, чтобы мы в сроки, которые предусмотрены законом, приняли бюджет абсолютно планово и вошли в '17 год прогнозируемо", – добавил Гройсман.

"В бюджете на 2017 год мы предусмотрели ряд новаций… Минимальная зарплата с 1 января будет составлять 3 200 гривен. Впервые за 25 лет мы смогли привести в соответствие минимальную заработную плату к реальной минимальной прожиточной корзине, которая была установлен в начале февраля", – заявил он.

Премьер заверил, что бюджет абсолютно сбалансирован и реален.

"И самое главное, чтобы мы, заблаговременно его приняв, сразу перешли к плану мероприятий его выполнения и решения тех задач, которые стоят в этом бюджете", – подчеркнул он.

"Нам нужно провести много подготовительной работы, чтобы восстановить строительство дорог. Нам нужно сделать ряд важных шагов, чтобы с наступлением нормального строительного сезона начать широкомасштабную энергомодернизацию и много других вещей…", – сказал премьер.

"Я понимаю, насколько сегодня людям тяжело жить. И в одном вопросе, я думаю, мы можем достаточно эффективно построить качественных компенсаторов", – заявил Гройсман.

По его словам, субсидии являются "четкой государственной скидкой" на весь спектр жилищно-коммунальных услуг для семей, которые имеют невысокие доходы.

"Если вы еще сегодня не сделали шаги для оформления субсидий – пожалуйста, сделайте это", – призвал премьер и добавил, что уже более 6 миллионов семей оформили субсидии.

Гройсман отметил, что на этой неделе правительство тоже примет важные решения.

"Я глубоко убежден в том, что мы начинаем выходить из глубокого кризиса, и идеология нашего правительства заключается в том, что через экономический рост мы будем направлять ресурсы для повышения реальных стандартов жизни наших граждан", – сказал он.

Как известно, 3 ноября Кабинет министров одобрил доработанный проект государственного бюджета на 2017 год – в тот же день его передали в парламент.

С 7 по 11 ноября народные депутаты работают в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Зарплата Гройсмана за 2015 год составила 77 270 грн. Кроме того, он получил 1,4 млн грн. дохода от сдачи имущества в аренду. Наличкой премьер держит 2 млн 280 тыс. грн, 870 тыс. долл. и 460 тыс. евро, а на счетах в банках совокупно почти 2,14 млн грн. и 16 200 евро.

Также премьер и бывший мэр Винницы задекларировал 4 земельные участка в Винницкой области, два дома 534 кв. м и 461,1 кв. м и другую недвижимость: 1051,6 кв. м; 112,8 кв. м; 111,2 кв. м; 143,5 кв. м; 736,9 кв. м.

А 1 ноября лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что правительство в июле "задним числом", с 1 мая, повысило себе и президенту зарплаты в 2-2, 5 раза.

Алена Рощенко, УП

Темы: бюджетГройсман
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