Лещенко: Саакашвили уничтожали, ибо он отказался ручкаться с Кононенко и Ко

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко считает, что команда президента создавала препятствия главе Одесской облгосадминитрации Михэилу Саакашвили.

Об этом он сказал "112 каналу", комментируя заявление Саакашвили об отставке.

"Я убежден, что это составляющая большего процесса – это наступление на антикоррупционеров и людей, исповедующих реформы. На протяжении последнего года все реформаторы покинули властную команду: Абромавичус, Яресько, Пивоварский, Павленко, Сакварелидзе, Касько", – сказал депутат.

"Сегодня уходит Саакашвили – и это, в принципе, логично. Если власти не нужны реформаторы, а нужны коррупционеры, то освящать своим присутствием этот коррупционный сговор, этот коррупционный "договорняк" никто не хочет. Поэтому Саакашвили и уходит: он понял, что он просто теряет время", – сказал он.

"Поскольку ничего из тех планов, которые у него были запланированы, он реализовать не смог учитывая постоянные препятствия, постоянные атаки, постоянные попытки уничтожать его репутационно, атаки на члены его команды, он решил сделать так, как делают все политики в таких условиях, – просто уходит с должности", – добавил Лещенко.

По его мнению, это – красноречивый сигнал власти: "Если они будут дальше заниматься тем, чем они занимаются на протяжении 2,5 лет, то есть грабить страну, то следующим шагом будет единение всех антикоррупционных реформаторских сил, которые эту власть просто уберут с должностей".

"Я знаю, что Саакашвили постоянно и ежедневно сталкивался с саботажем. Потому что Порошенко чувствует в Саакашвили конкурента политического. Сначала был план, что Саакашвили возглавит Блок Порошенко – и таким образом Порошенко был лично готов поддерживать Саакашвили", – заявил Лещенко.

"Но поскольку Саакашвили категорически отказался иметь общее с Кононенко, Грановским, Березенко, другими людьми, наиболее одиозными в сегодняшней власти, то он ежедневно сталкивался с сопротивлением", – добавил он.

По словам Лещенко, "все попытки Саакашвили делать реформы тут же на Банковой конвертировали в попытки завоевать личный политический имидж, который потом будет объединен с конкурирующим политическим проектом", потому ему создавали препятствия.

"То есть вместо того, чтобы поддерживать реформаторов, коррупционеры поняли, что они могут получить у себя под боком политическую силу, которая потом их просто уничтожит. И они начали делать все возможное, чтобы Саакашвили не имел истории успеха в Одесской области, истории успеха в Украине", – сказал депутат.

"И то, что сегодня он уходит – это прямое последствие нежелания властной верхушки во главе с Порошенко бороться с коррупцией и давать возможность реформаторам реализовать себя в Украинском правительстве, на должностях в украинской власти", – добавил он

На вопрос, почему изменился президентский план, Лещенко ответил: Потому что Саакашвили отказался возглавлять Блок Порошенко на выборах, какими бы они ни были – досрочные или срочные".

"Год назад были разговоры о том, что Порошенко был готов пойти на досрочные выборы, а Саакашвили возглавит его политсилу. А Саакашвили сказал: "Я не буду иметь ничего общего ни с Кононенко, ни с Грановским, ни с Березенко – после чего начался план уничтожения Саакашвили. Он включал в себя не только попытки воспрепятствовать ему, но и создание препятствий членам его команды, в частности Сакварелидзе и так далее", – заявил Лещенко

"Последнее, что мы знаем, это попытки воевать с одним из членов команды Саакашвили – заместителем главы Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавой. По моей информации, имеют место попытки лишить его украинского гражданства, таким образом уволив его с должности заместителя главы НАБУ", – добавил он.

Лещенко отметил: "Углава, на самом деле, ключевое лицо, которое помогало создать НАБУ и он сегодня является надежным тылом (Артема) Сытника в попытках отбить атаки коррупционеров".

Алена Рощенко, УП