Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Филатов поведал о сложных отношениях с Коломойским

Вторник, 8 ноября 2016, 12:35

Отношения мэра Днепра Бориса Филатова и олигарха Игоря Коломойского ухудшились после того, как экс-лидер УКРОПа Ганнадий Корбан попал в СИЗО.

Об этом Филатов рассказал "Украинской правде" в рамках проекта "Один день с...".

"Не понимаю происходящего. Говорю искренне, есть иррациональное вещи. Для меня они начались с момента, когда сидел господин Корбан. До поры до времени не могу говорить лишнего, но у меня было много вопросов, почему на тот момент партийное руководство повело себя именно таким образом, а не другим", – говорит он.

На прямой вопрос журналистов УП, есть ли у него конфликт с олигархом, мэр Днепра ответил:

"Я могу сказать так: со слов людей, которые представляются от его имени, у меня с ним есть конфликт. Но у меня с ним в настоящий момент нет никаких отношений".

"Можно ли это рассматривать как конфликт - я не знаю. Эти люди не говорят о причинах. Не понимаю я, могу домысливать, что меня хотят построить, вернуть в семью, но только членом семьи я никогда не был", – добавил он.

Филатов также отметил, что в последний раз встречался с Коломойским в октябре 2016 года в Киеве.

"Приехал, рассказал ему о региональном развитии, проблемах децентрализации. Он мне говорил, что в партии ( "УКРОП" - ред.) собираются делать упор на местных региональных лидерах. Палица в Луцке, Шевченко на Франковщине, ты в Днепре, еще кто-то. Я говорю - да-да", – пересказал мэр суть разговора.

В то же время Филатов поведал о проблемах с местным аэропортом, в котором заправляет Коломойский.

"У меня две проблемы в Днепре – (строительство дорог) и аэропорт, но его убираем за скобки, потому что понимаем, кто там хозяйничает".

На уточняющий вопрос Филатов ответил:

"Ну как кто, все же понимают кто. Компания "Днеправиа" или МАУ (акционер Игорь Коломойский – УП), как она там называется".

Филатов сетует на отсутствие в городе лоукостов, турецких авиалиний, высокую стоимость – по цене иногда в 12-14 тыс грн – перелетов из Днепра в Киев. По мнению мэра, аэропорту нужен второй терминал. Тогда через него смогут летать лоукосты, а через другой компания "Днеправиа"

На возражение журналистов УП, что в соседнем Запорожье убитый аэропорт и один терминал и при этом есть и лоукосты, и турецкие авиалинии. Так может быть дело не в терминале, а в том, что компания "Днеправиа" не пускает других авиаперевозчиков, мэр отметил: "Вы сами ответили на вопрос".

Украинская правда

Темы: ФилатовКоломойскийДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Филатов
В Днепре в результате обстрела РФ погибли женщина и 3-летний ребенок – мэр
Отстранение Атрошенко – это избирательность и несправедливость – Филатов
Гражданством Корбана занимался не Зеленский или Ермак – Филатов
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: