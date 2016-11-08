Апелляционный суд обязал начать рассмотрение дела Пасишника

Апелляционный суд Киева обязал Соломенский райсуд начать рассмотрение дела бывшего исполнительного директора "Нафтогаза " Андрея Пасишника.

Об этом "Украинским новостям" сказала прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Яровая.

"Вчера суд удовлетворил нашу апелляцию и отменил решение суда первой инстанции о возврате обвинительного акта", – сообщила она.

Таким образом, Апелляционный суд постановил начать судебное рассмотрение дела.

Прокурор также отметила, что на данный момент в отношении Пасишника действует мера пресечения в виде личного обязательства.

Как известно, 4 августа Соломенский райсуд вернул Специализированной антикоррупционной прокуратуре обвинительный акт в отношении Пасишника как составленный с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса.

Детективы Национального антикоррупционного бюро установили факт осуществления Пасишником в период с 25 января по 1 февраля незаконного влияния на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса с целью внесения против воли министра предложения на назначение Пасишника заместителем министра экономики.

Сам Абромавичус связал это с попытками депутата от БПП Игоря Кононенко получить влияние на министерство и подал в отставку.

Пасишник отрицает все обвинения.