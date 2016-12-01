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Яценюк подает в суд за статью о покупке вилл на Майами

Четверг, 1 декабря 2016, 18:18

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что подаст в суд на Олега Торгало - автора публикации под названием "Яценюк на Майами купил 24 виллы".

Об этом бывший глава правительства написал на своей Facebook-странице.

"Подаю иск в суд на провокатора, который опубликовал "утку" о якобы приобретении мной в Майами 24-х вилл за миллионы долларов. Есть все основания заявлять, что фейк о 24 виллах - это часть спецоперации против страны", - сообщил он.

Ранее сомнительные украинские СМИ, а также ряд российских подхватили информацию, опубликованную Торгало.

Автор публикации о Яценюке со ссылкой на слова своего друга (имя не называется) заявил, что экс-премьер "недавно прилетал в Майами и приобрел 24 !!! объекта (виллы), от 1 до 5 млн долларов".

"Выбирал все сам по каталогам, некоторые сам и смотрел, на другие послал помощников", - заявил Торгало.

Украинская правда

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Темы: Яценюксуд
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