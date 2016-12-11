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Трамп о выводах ЦРУ по вмешательства РФ в выборы США: Нелепость

Воскресенье, 11 декабря 2016, 21:41

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал "нелепыми" выводы ЦРУ о том, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь ему одержать победу.

Об этом Трамп заявил в интервью "Fox News Sunday".

"Я думаю, что это (такой вывод ЦРУ) - нелепость. Я думаю, что это просто еще один повод. Я не верю в это, еженедельно они (представители Демократической партии) выступают с новыми оправданиями (которые позволили бы объяснить провал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах)", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что получил "масштабную и значительную победу (благодаря поддержке) выборщиков".

На вопрос о получении Трампом только раз в неделю отчетов ЦРУ, а не чаще, новоизбранный президент США заявил, что он не хочет "слышать одно и то же каждый день".

"Я получаю их (отчеты), когда мне это нужно", - отметил он.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

Спецслужбы выявили лиц, имеющих связи с российским правительством, которые предоставили WikiLeaks тысячи взломанных писем Национального комитета Демократической партии, в том числе — председателя кампании Хиллари Клинтон. Чиновники сообщили, что эти лица известны американской разведке как участники более широкой российской операции по повышению шансов Трампа и уменьшению шансов Клинтон.

Темы: ТрампСШАРосcия
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