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Количество отравившихся тортом в Одессе превысило 70 человек

Понедельник, 12 декабря 2016, 15:10

Число пострадавших от отравления тортом "Наполеон" в Одессе выросла до 72 человек.

Об этом в понедельник сообщили в в Одесской инфекционной больнице, передает "Интерфакс-Украина".

Указывается, что среди пострадавших 18 детей. Согласно информации, на стационарном лечении по состоянию на понедельник остаются 27 человек, в том числе 7 детей.

Как известно, 9 декабря Нацполиция Одесской начало уголовное производство по факту массового отравления людей тортом "Наполеон", приобретенным в одной из местных сетей супермаркетов по ч.2 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений ).

По состоянию на воскресенье число пострадавших от отравления, по данным больницы, составляло 51 человек.

Анализы выявили у пострадавших сальмонеллез.

В ходе проверки эксперты Госпотребслужбы установили, что сеть "Обжора" успела реализовать 150 кг торта, который, вероятно, послужил фактором передачи инфекции, остатки опасной продукции изъяли из торговой сети.

Темы: Одессакриминал
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